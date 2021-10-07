Канцлер Австрии Себастьян Курц не покинет пост из-за подозрений в причастности к коррупции

В телеинтервью он сказал, что не понимает, почему его всегда хотят сделать виновным, если где-то происходит что-то противоправное. Курц считает, что все расследования в отношении его ведутся без предоставления конкретных улик. Накануне в штаб-квартире Австрийской народной партии, в ведомстве канцлера и минфине прошли обыски. Себастьяна Курца подозревают в злоупотреблении доверием и получении взяток.
2021-10-07T08:35:46+03:00
2021-10-07T08:35:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 07 октября 2021
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