Канцлер Австрии Себастьян Курц не покинет пост из-за подозрений в причастности к коррупции

В телеинтервью он сказал, что не понимает, почему его всегда хотят сделать виновным, если где-то происходит что-то противоправное. Курц считает, что все расследования в отношении его ведутся без предоставления конкретных улик. Накануне в штаб-квартире Австрийской народной партии, в ведомстве канцлера и минфине прошли обыски. Себастьяна Курца подозревают в злоупотреблении доверием и получении взяток.