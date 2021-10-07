Не менее двадцати человек погибли в результате землетрясения на юге Пакистана

Более трехсот пострадали. Наибольшие разрушения в городе Кретта. Более ста домов обрушились, большое количество повреждено, в том числе правительственное здание. Магнитуда землетрясения составила 5,7.
2021-10-07T08:35:11+03:00
2021-10-07T08:35:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915650-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…