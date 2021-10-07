В Санкт-Петербурге в Александровской больнице с сегодняшнего дня появится более ста коек для коронавирусных пациентов

Скоро заработает и павильон на тысячу коек в ЛенЭкспо.

Количество коронавирусных коек в Александровской больнице при необходимости увеличат, поскольку она еще не целиком работает на прием пациентов с COVID-19. Ожидается, что завтра откроют павильон в «Ленэкспо». Сначала в нем откроют 400 коек. Временный госпиталь будет принимать легких пациентов. Там до сих пор продолжает работать павильон, который принимает среднетяжелых и тяжелых пациентов. На его 295 койках лежат уже 245 больных. Напомню, в Петербурге продолжает расти заболеваемость и госпитализация людей с коронавирусом и пневмониями. В больнице имени Боткина почти не осталось свободных мест. С перегрузом работает и Покровская больница на Васильевском острове.

По официальным данным, в Санкт-Петербурге скончались более 22 тысяч человек.