В Калининградской области могут перестать оказывать плановую медицинскую помощь, предупредили местные власти

Это связано с тем, что больницы переполнены пациентами с коронавирусом. Губернатор Антон Алиханов сообщил агентству РИА Новости, что пока коек достаточно, но, учитывая темпы распространения вируса, ситуация может быстро измениться.
2021-10-07T08:33:05+03:00
2021-10-07T08:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 07 октября 2021
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