В Стокгольме огласят имена обладателей Нобелевской премии по литературе

По традиции в день присвоения премии в Стокгольме проходят торжественные церемонии и банкеты, однако в этом году из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия отменены. А свои награды лауреаты получат у себя на родине 10 декабря в день рождения Альфреда Нобеля.

Заранее узнать, кто же стал претендентом на престижную награду не удастся. Согласно правилам Нобелевского комитета, списки номинантов и другую информацию о номинациях сделают публично-доступной лишь спустя 50 лет.

До сегодняшнего дня «нобелевку» по литературе присуждали 113 раз 117 лауреатам. Так, в 2016 году престижной награды был удостоен музыкант Боб Дилан «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции». Годом ранее «за многоголосие сочинений, памятник страданиям и мужеству в наше время» отметили писателя Светлану Алексиевич. В разные годы нобелевскую премию по литературе получали Иосиф Бродский, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.

Уже завтра станут известны имена тех, кто будет удостоен Нобелевской премии Мира. В этом году в списке свыше 300 номинантов. Среди них президент России Владимир Путин, политик Алексей Навальный, бывший президент США Дональд Трамп и движение Black Lives Matter.