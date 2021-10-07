Предстоящие в 2024-м году выборы президента России, возможно, станут самыми затратными в истории страны

На выборы главы российского государства из бюджета потратят больше 33 миллиардов рублей, пишет газета РБК. В прошлом году на эти цели правительство зарезервировало 20 миллиардов. Остальная сумма заложена в бюджете на ближайшие несколько лет, следует из пояснительной записки к проекту главного финансового документа, его правительство внесло в Госдуму неделю назад. По сравнению с прошлыми выборами, на которых опять победил Владимир Путин, расходы вырастут больше чем вдвое. Еще порядка 4-х миллиардов пойдут на финансирование работы Центризбиркома. Рост расходов на президентские выборы эксперты газеты объясняют расширенным внедрением электронного голосования в 24-м году. Цифровые технологии, как и защита от хакеров всё это потребует приличных сумм. Вдобавок решение увеличить расходы правительство приняло с учётом экономических факторов, в том числе курса рубля. Подробно проанализировать какие именно статьи расходов возросли нельзя до тех пор, пока ЦИК не составит смету. Её опубликуют только после назначения выборов.

Последняя президентская кампания обошлась государству в 14 миллиардов рублей.