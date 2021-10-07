Crew Dragon3 компании SpaceX, стартующий на орбиту 30 октября, через 24 часа должен будет состыковаться с МКС.

Пилотируемый корабль Crew Dragon 3 компании SpaceX, который стартует на орбиту 30 октября, через 24 часа должен будет состыковаться с МКС. Как сообщает NASA, стыковка будет осуществлена в автоматическом режиме в воскресенье 07:36 мск. В состав экипажа Crew Dragon 3 входят двое астронавтов NASA, а также

астронавт Европейского космического агентства. Они должны будут сменить на МКС экипаж корабля Crew Dragon 2, который работает на станции с апреля и покинет МКС в начале ноября. Запуск корабля Crew Dragon 3 будет произведен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9.