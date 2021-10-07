Число погибших в результате землетрясения на юге Пакистана возросло до 20, более 300 человек пострадали. Как пишет издание «Доон» со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями, подземные толчки ощущались в ряде городов провинции Белуджистан. Сообщается, что были разрушены административные здания провинции.