Число погибших в результате землетрясения на юге Пакистана возросло до 20, более 300 человек пострадали. Как пишет издание «Доон» со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями, подземные толчки ощущались в ряде городов провинции Белуджистан. Сообщается, что были разрушены административные здания провинции.
2021-10-07T07:35:36+03:00
2021-10-07T07:40:00+03:00
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07:35, 07 октября 2021
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