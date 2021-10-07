Компания Facebook замедлила внедрение новых функций и усилила контроль над внутренней информацией. По сведениям Wall Street Journal, руководство поставило сотрудникам задачу «оценки репутации» для того, чтобы избежать новой критики, и убедиться, что новые продукты не представляют опасности для детей. Такое решение было принято на фоне обвинений в недостаточной заботе компании о безопасности и психологическом состоянии своих пользователей. Ранее бывшая сотрудница компании призналась в передаче десятков тысяч страниц внутренней документации журналисту из The Wall Street Journal и обвинила Facebook в пренебрежении интересами общества и пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли.
2021-10-07T07:35:03+03:00
2021-10-07T07:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 07 октября 2021
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