Компания Facebook замедлила внедрение новых функций и усилила контроль над внутренней информацией. По сведениям Wall Street Journal, руководство поставило сотрудникам задачу «оценки репутации» для того, чтобы избежать новой критики, и убедиться, что новые продукты не представляют опасности для детей. Такое решение было принято на фоне обвинений в недостаточной заботе компании о безопасности и психологическом состоянии своих пользователей. Ранее бывшая сотрудница компании призналась в передаче десятков тысяч страниц внутренней документации журналисту из The Wall Street Journal и обвинила Facebook в пренебрежении интересами общества и пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли.