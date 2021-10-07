Прощание с Ольгой Старовойтовой состоится сегодня в Петербурге. Она ушла из жизни в минувший понедельник.

Прощание с Ольгой Старовойтовой пройдет в крематории, на Шафировском проспекте. Церемония начнется в половину четвертого. Попрощаться с ней смогут все желающие. Ольга Старовойтова была членом Международного союза журналистов и религиоведом, а также другом радиостанции «Эхо Петербурга». В девяностые годы Ольга Старовойтова работала над созданием первых некоммерческих организаций. Одной из них был общественный фонд имени ее сестры Галины Старовойтовой. Напомню, депутата Госдумы, сопредседателя партии «Демократическая Россия» более 20 лет назад застрелили у дверей её петербургской квартиры. Ольга Васильевна много лет добивалась наказания виновных в убийстве старшей сестры. По этому делу сроки от 11 до 23 лет заключения получили восемь участников преступления. Однако заказчиков расстрела следователи так и не назвали.

Ольга Старовойтова скончалась в возрасте 73 лет.