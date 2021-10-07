Жалобу на приговор пресс-секретарю политика Алексея Навального Кире Ярмыш сегодня рассмотрит Мосгорсуд.

Апелляцию на решение Преображенского районного суда подала защита Ярмыш. Ранее, её осудили на полтора года ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Согласно приговору, соратнице Навального было запрещено самостоятельно менять постоянное место жительства и выезжать за пределы Москвы. Однако Ярмыш после заседания уехала из страны. В России её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на январских акциях протеста. По версии следствия действия Ярмыш могли привести к массовому заражению коронавирусом. По данному делу суды вынесли приговоры многим соратникам Алексея Навального, включая его брата Олега. Практически все осуждённые покинули территорию страны.

Ярмыш и другие соратники Навального своей вины по «санитарному делу» не признают.