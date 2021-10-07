Сегодня Верховный суд Башкирии рассмотрит коллективный иск жителей против главы республики Радия Хабирова.

Девять истцов требуют суд признать незаконным и ограничивающим права граждан указ об ужесточении противоэпидемических ограничений. На четверг назначено предварительное заседание. До этого суд оставлял иск без движения, но через 2 недели после отказа принял его к производству. Ответчиками выступают как сам глава республики, так и его администрация.



Документ был подписан Радием Хабировым еще в середине июня. Указ внес изменения в режим повышенной готовности, запретив посещать некоторые общественные места тем, кто не вакцинировался от COVID-19, не имеет отрицательного ПЦР-теста или справку о наличии антител. Позднее срок введения ограничений неоднократно откладывался, что в итоге привело к полному отказу от них.



Между тем уже в начале октября власти вернулись к планам ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости. С понедельника начал действовать 1 этап введения мер, который коснулся кинотеатров, домов культуры, государственных и муниципальных музеев и ряда других заведений.