В Белгороде на 17-летнего подростка возбудили дело об оправдании терроризма. Как сообщает интернет издание «Медиазона»*, поводом стал пост с фотографиями Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева, открывших стрельбу в учебных заведениях в Перми и Казани. Как сообщается на сайте СК подросток разделял экстремистские идеи о насилии, в том числе о массовых убийствах в школах и университетах. Стрельба в школе в Казани произошла в мае 2021 года, погибли девять человек. Стрельба в Пермском университете произошла в сентябре, погибли шесть человек.

* — признано российскими властями иноагентом