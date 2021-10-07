Фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» выходит сегодня в широкий прокат. Ранее актер Дэниел Крейг, исполнивший в картине главную роль, попрощался с бондианой – это был последний фильм серии с его участием.



«Многие люди здесь работали со мной над пятью картинами, и я знаю, что много было сказано о том, что я думаю обо всех этих фильмах. Но я любил каждую секунду этих фильмов, особенно этого, потому что я вставал каждое утро и имел возможность поработать с вами, ребята. И это была одна из величайших наград в моей жизни.»

Крейг исполнял роль секретного агента Джеймса Бонда на протяжении 15 лет.