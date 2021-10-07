В Техасе наложен временный запрет на исполнение принятого в штате закона о запрете на аборт при сроке более 6 недель

Федеральный суд Техаса наложил временный запрет на исполнение принятого в штате закона о запрете на прерывание беременности при сроке более шести недель. Как указал в своем заявлении окружной судья Роберт Питман, в соответствии с конституцией человек имеет право делать выбор в пользу аборта до

момента проявления жизнеспособности плода и лишение граждан такого права было бы «вопиюще неконституционным».