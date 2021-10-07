Джен Псаки отказалась прогнозировать возможность встречи Байдена и Путина на саммите G20. По словам пресс-секретаря Белого дома, график двусторонних встреч президента США прорабатывается ежедневно. Саммит «двадцатки» на высшем уровне запланирован на 30-31 октября в Риме. Последняя очная встреча президентов России и США состоялась минувшим летом в Женеве.
2021-10-07T06:33:48+03:00
2021-10-07T06:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 07 октября 2021
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