Джен Псаки отказалась прогнозировать возможность встречи Байдена и Путина на саммите G20. По словам пресс-секретаря Белого дома, график двусторонних встреч президента США прорабатывается ежедневно. Саммит «двадцатки» на высшем уровне запланирован на 30-31 октября в Риме. Последняя очная встреча президентов России и США состоялась минувшим летом в Женеве.