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06:33, 07 октября 2021

Джен Псаки отказалась прогнозировать возможность встречи Байдена и Путина на саммите G20

Джен Псаки отказалась прогнозировать возможность встречи Байдена и Путина на саммите G20. По словам пресс-секретаря Белого дома, график двусторонних встреч президента США прорабатывается ежедневно. Саммит «двадцатки» на высшем уровне запланирован на 30-31 октября в Риме. Последняя очная встреча президентов России и США состоялась минувшим летом в Женеве.


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