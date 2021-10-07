Дело в отношении москвички, сбившей троих детей на пешеходном переходе, рассмотрят в Солнцевском районом суде сегодня

Дело в отношении москвички, которая летом сбила троих детей на пешеходном переходе, сегодня планируют рассмотреть в Солнцевском районом суде столицы.

Обвиняемая по делу Валерия Башкирова находится в следственном изоляторе уже почти 3 месяца. По данным следствия, она отвлеклась во время езды, и не успела среагировать на перебегавших дорогу детей. Один из них скончался на месте. Второй – в больнице через несколько дней после происшествия, а самый младший ребенок, который находился в коляске, получил серьезную травму головы. Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что в случившемся виновата не только Башкирова. Они рассказывают, что мать погибших детей тоже была енвнимательна и при переходе через дорогу не следила за ними. Исходя из этих обстоятельств, адвокаты будут настаивать на частичной вине своей подзащитной. Об этом они сообщили журналистам, подчеркнув, что обвиняемая раскаивается в произошедшем, а её родственники полностью оплатили похороны двух погибших детей.

Максимальное наказание по статье, которую вменяют Валерии Башкировой, составляет 7 лет лишения свободы.