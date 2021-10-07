Конституционный трибунал Польши, как ожидается, вновь рассмотрит вопрос о верховенстве законов страны над правом ЕС

Конституционный трибунал Польши, как ожидается, вновь рассмотрит вопрос о верховенстве законов страны над правом Европейского союза. Процесс связан, в том числе, с судебной реформой, которую проводит Варшава и против которой выступает Брюссель.

Дискуссии относительно того, должны ли польские законы стоять выше общеевропейских, ведутся в стране уже около полугода. Этой весной власти инициировали разбирательство в Конституционном трибунале, инстанции, которая проверяет нормы на соответствие их Основному закону. Заседания трижды откладывались, и польские оппозиционные политики считают, что тем самым Варшава оказывает давление на Еврокомиссию, которая заморозила многомиллиардный транш на восстановление экономики. Эксперты также отмечают, что превосходство общеевропейских законов над национальными является одним из ключевых элементов интеграции в рамках ЕС.

Реформа, которую инициировала правящая партия «Право и справедливость», ввела дисциплинарную ответственность для судей за действия или бездействие, которые могут затруднить работу судебной системы. Для этого в Польше была создана специальная дисциплинарная палата, членов которой назначает президент. Еврокомиссия считает, что эти нормы противоречат законодательству ЕС, а также угрожают независимости судов в стране. В ответ в Варшаве обвинили Брюссель во вмешательстве в судебную систему.

В начале марта Европейский суд потребовал частично отменить судебную реформу в Польше, однако Варшава отказывается выполнять это решение.