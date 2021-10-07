НАТО требует, чтобы восемь российских дипломатов до конца месяца покинули Брюссель.

Представители российской миссии в североатлантическом союзе подозреваются во враждебной деятельности, в том числе в шпионаже и убийствах. Их считают необъявленными сотрудниками разведки. Обвинения стали реакцией на подготовленный странами-участницами договора доклад о подозрительной деятельности на их территории, уточняет британский телеканал Sky News. Подчеркивается, что было принято решение уменьшить численность полпредства России при альянсе с 20 до 10 человек, из которых двое будут сокращены.

В НАТО подчеркивают, что готовы к «содержательному разговору» с Москвой. Представительство России в альянсе комментировать ситуацию отказалось. При этом Кремль ранее отвергал любые обвинения западных стран в том, что его деятельность носит враждебный характер в отношении других государств.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что сокращение российской миссии при североатлантическом союзе стало для Москвы неожиданностью.