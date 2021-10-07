Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву

Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе.

Следствие просит, чтобы суд оставил меру пресечения еще минимум на три месяца. Вместе с тем на заседании самого обвиняемого не будет. По словам пресс-секретаря Басманного суда, он сейчас находится в Санкт-Петербурге, где проходит психиатрическую экспертизу. Ранее он также был в столичном институте скорой помощи имени Сербского.

Трагедия произошла в Казани в середине мая этого года. Бывший ученик Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате 9 человек погибли, еще более 20 пострадали. Незадолго до нападения на школу подсудимый завел свой Телеграм-канал, в котором уверял, что осознал себя богом. Эти же заявления он делал на первом допросе. При этом на суде сообщил, что никаких заболеваний не имеет и не возражает против ареста. Кроме того, по словам следователя, он полностью признал свою вину.

Ильназу Галявиеву вменяют статью о массовом убийстве. Если его признают виновным, он может оказаться в тюрьме пожизненно.

Как ожидается, суд начнется в 14 часов по Москве.