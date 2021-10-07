Вице-премьер Александр Новак предложил увеличить продажу газа на электронной торговой площадке «Газпрома» как один из способов стабилизации ценовой ситуации на газовом рынке Европы.

Предложение Александра Новака поддержал президент Владимир Путин.

Цены на газ в Европе сформировались сейчас высокими из-за стечения группы важных факторов. Такое мнение в эфире «Эха» выразил финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан.

В дальнейшем цены должны стабилизироваться, заключил Андрей Мовчан.