В редакции «Новой газеты» сегодня, в годовщину убийства журналистки Анны Политковской, откроется комната памяти. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.

Надежда Прусенкова напомнила, что сегодня истекает срок давности по этому преступлению, следовательно, заказчика убийства уже нельзя будет привлечь к ответственности.

Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. Основной версией преступления стала рофессиональная деятельность журналистки. Заказчик убийства не установлен, следствие по делу продолжается,

заявила адвокат Анна Ставицкая, представляющая Веру и Илью

Политковских.