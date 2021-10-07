В Узбекистане хотят арендовать до 1 млн га российских полей.

Власти республики намерены на этих площадях выращивать сельхозкультуры для внутреннего потребления. В Минсельхозе Узбекистана поясняют, что своей земли у страны мало, кроме того, у Узбекистана проблемы с водными ресурсами. Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин сообщил, что 23 субъекта России уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта.
2021-10-07T05:12:20+03:00
2021-10-07T05:12:24+03:00
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05:12, 07 октября 2021
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