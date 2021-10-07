Прекращены полномочия ректора Бауманки Анатолия Александрова.

Как сообщили в Минобрнауки, это связано с достижением им предельного возраста для этой должности. В этом году Алексангдрову исполнилось 70. Он возглавлял ведущий технический ВУЗ более десяти лет. Закон о повышении предельного возраста руководителей государственных и муниципальных вузов до 70 лет президент Путин подписал в прошлом году. ВРИО ректора назначен Михаил Гордин. Он имеет ученую степень кандидата технических наук, однако карьеру он сделал не в науке, а на производстве.
2021-10-07T05:11:17+03:00
2021-10-07T05:11:21+03:00
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05:11, 07 октября 2021
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