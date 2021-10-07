Сигареты во втором полугодии могут подорожать в среднем до 140-145 рублей за пачку

Об этом РИА Новости рассказали аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru. По их мнению, это обусловлено прежде всего повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.
2021-10-07T05:09:53+03:00
2021-10-07T06:18:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 07 октября 2021
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