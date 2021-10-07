В штаб-квартире Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца прошли обыски.

Как сообщает Die Presse, это связано с подозрением в подкупе издания Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии. Кроме того, в отношении Курца и его соратников ведется расследование по обвинению в пособничестве коррупции и мошенничестве.
2021-10-07T05:08:09+03:00
2021-10-07T05:08:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 07 октября 2021
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