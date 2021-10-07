Демократы Сената США одобрили временное решение по вопросу о потолке госдолга.

Как пишет издание The Hill, лидер республиканцев Митч Макконнелл предложил поднять потолок госдолга на два месяца на сумму, необходимую для покрытия текущих расходов. Издание отмечает, что вскоре лидер демократов в Сенате Чак Шумер должен сделать официальное объявление об этом решении. Ранее президент США Джо Байден призвал республиканцев в Сенате проголосовать за повышение лимита американского госдолга. сли вопрос не будет решен до 18 октября, США будут вынуждены впервые в истории объявить дефолт
2021-10-07T05:06:57+03:00
2021-10-07T05:07:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 07 октября 2021
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