Не менее 15 человек погибли в результате сильного землетрясения в Пакистане

По данным геофизической службы РАН, в пакистанской провинции Белуджистан зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. Западные агентства сообщают о серьёзных разрушениях и десятках людей, остающихся под завалами.