Не менее 15 человек погибли в результате сильного землетрясения в Пакистане

По данным геофизической службы РАН, в пакистанской провинции Белуджистан зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. Западные агентства сообщают о серьёзных разрушениях и десятках людей, остающихся под завалами.
2021-10-07T06:17:00+03:00
2021-10-07T06:18:50+03:00
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06:17, 07 октября 2021
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