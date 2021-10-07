Четыре российских футболиста вошли в список 500 самых значимых игроков в мире.

В перечне, который публикует британское издание World Soccer, представлены нападающие Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Антон Заболотный (ЦСКА) и полузащитник Александр Головин, который сейчас выступает за «Монако». Всего в текущий рейтинг вошли футболисты 85 стран и 61 чемпионата.
2021-10-07T04:13:36+03:00
2021-10-07T04:13:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915584-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:13, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…