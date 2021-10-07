Четыре российских футболиста вошли в список 500 самых значимых игроков в мире.

В перечне, который публикует британское издание World Soccer, представлены нападающие Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Антон Заболотный (ЦСКА) и полузащитник Александр Головин, который сейчас выступает за «Монако». Всего в текущий рейтинг вошли футболисты 85 стран и 61 чемпионата.