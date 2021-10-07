Джо Байден и Си Цзиньпин до конца года могут провести виртуальный саммит.

По сведениям агентства Bloomberg, принципиальная договоренность об онлайн-встрече была достигнута на 6-часовых переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в Цюрихе. В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила формат и дата встречи лидеров двух стран прорабатываются, но детали контактов пока не согласованы.