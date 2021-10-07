Джо Байден и Си Цзиньпин до конца года могут провести виртуальный саммит.

По сведениям агентства Bloomberg, принципиальная договоренность об онлайн-встрече была достигнута на 6-часовых переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в Цюрихе. В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила формат и дата встречи лидеров двух стран прорабатываются, но детали контактов пока не согласованы.
2021-10-07T04:11:57+03:00
2021-10-07T04:12:01+03:00
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04:11, 07 октября 2021
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