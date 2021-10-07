Счетная палата выявила неэффективное использование лечебных природных ресурсов КавМинВод.

Как сообщает РБК, проверка, проведенная ведомством показала, что Госкомпания «Кавминкурортресурсы» в ряде случаев продает воду себе в убыток, а санатории заменяют минеральную воду в ваннах на водопроводную. Помимо этого, месторождения освоены госкомпанией лишь на 15%, а потери от самоизливающихся источников значительно превышают объемы продаж минеральной воды. Проверка также выявила, что число договоров на поставку целебной воды и лечебной грязи в санаторно-курортные учреждения снижается.