Счетная палата выявила неэффективное использование лечебных природных ресурсов КавМинВод.

Как сообщает РБК, проверка, проведенная ведомством показала, что Госкомпания «Кавминкурортресурсы» в ряде случаев продает воду себе в убыток, а санатории заменяют минеральную воду в ваннах на водопроводную. Помимо этого, месторождения освоены госкомпанией лишь на 15%, а потери от самоизливающихся источников значительно превышают объемы продаж минеральной воды. Проверка также выявила, что число договоров на поставку целебной воды и лечебной грязи в санаторно-курортные учреждения снижается.
2021-10-07T04:10:42+03:00
2021-10-07T04:10:47+03:00
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04:10, 07 октября 2021
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