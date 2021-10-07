Москалькова пообещала направить сотрудников в Белгород и на Камчатку для проверки информации о пытках.

В эфре т/к «Дождь»* уполномоченный по правам человека в России заверила, что информация о пытках, опубликованная правозащитным проектом Gulagu.net, попадёт в ежегодный отчет президенту. Ранее Gulagu.net получил 40 гигабайт видео и других материалов с пытками и изнасилованиями в российских колониях. В частности, проект опубликовал съемки с регистраторов сотрудников ФСИН из тюремной больницы в Саратовской области. Позднее стало известно о пытках в колониях Белгородской области и Камчатки.

*Признан в РФ СМИ иноагентом