CNN утверждает, что хакеры из России в последние месяцы не раз пыталась взломать сети правительства США.

По словам экспертов, на которых ссылается телеканал, создана угроза для нескольких правительственных структур и организаций, занимающихся политическими вопросами, а также для поставщиков технологий в Северной Америке и Европе. По сведениям телеканала, эти же хакеры совершали кибератаки на правительственные структуры США в 2020 году, эта же группировка причастна к атаке с использованием софта SolarWinds, в которой американская администрация обвиняет Россию. Москва причастность к хакерским атакам отвергает.