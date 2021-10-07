CNN утверждает, что хакеры из России в последние месяцы не раз пыталась взломать сети правительства США.

По словам экспертов, на которых ссылается телеканал, создана угроза для нескольких правительственных структур и организаций, занимающихся политическими вопросами, а также для поставщиков технологий в Северной Америке и Европе. По сведениям телеканала, эти же хакеры совершали кибератаки на правительственные структуры США в 2020 году, эта же группировка причастна к атаке с использованием софта SolarWinds, в которой американская администрация обвиняет Россию. Москва причастность к хакерским атакам отвергает.
2021-10-07T04:06:02+03:00
2021-10-07T04:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 07 октября 2021
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