Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, Селезнев умер в больнице в Краснодаре. Селезневу было 62 года. По сведениям ТАСС, Селезнев стал первым сенатором, у которого коронавирус стал основной причиной смерти. До этого несколько сенаторов умерли от осложнений других заболеваний, вызванных ковидом.