Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, Селезнев умер в больнице в Краснодаре. Селезневу было 62 года. По сведениям ТАСС, Селезнев стал первым сенатором, у которого коронавирус стал основной причиной смерти. До этого несколько сенаторов умерли от осложнений других заболеваний, вызванных ковидом.
2021-10-07T03:12:10+03:00
2021-10-07T03:12:14+03:00
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03:12, 07 октября 2021
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