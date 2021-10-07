В число фаворитов на получение «нобеля» по литературе у букмекеров вошла Людмила Улицкая.

Как следует из ставок, сделанных в компании Smartkets, на получение премии, помимо российской писательницы, могут рассчитывать также японец Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго, норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе, а также французская писательница

Анни Эрно. Вручение Нобелевской премии по литературе состоится сегодня. В этом году от проведения единой церемонии в Осло было решено отказаться и победитель получит награду в свое стране.