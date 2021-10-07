«Роскосмос» и NASA ведут переговоры о перекрестных полетах на МКС.

Как рассказал глава программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, русский космонавт может полететь на корабле Crew Dragon, а американский — на «Союзе. Полеты могут состояться осенью 2022. С 2011 года, после закрытия американской программы Space Shuttle, экипажи на МКС отправляли на «Союзах». Однако в мае 2020 года двух астронавтов на станцию доставила компания SpaceX — это был первый в истории частный пилотируемый запуск.