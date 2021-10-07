Россия обвинила Штаты в модернизации их ядерного оружия в Европе.

Об этом говорится в заявлении главы департамента по вопросам нераспространения МИД РФ Владимира Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН по контролю над вооружениями. Высокопоставленный российский дипломат утверждает, что в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие и средства его доставки. Кроме того, по словам российского дипломата, в обход договора продолжается практика проведения «совместных ядерных миссий» НАТО с участием неядерных членов альянса".
2021-10-07T03:06:50+03:00
2021-10-07T03:06:55+03:00
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03:06, 07 октября 2021
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