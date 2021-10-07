Демократы в Сенате США согласились на временный компромисс в вопросе с потолком госдолга.

Ранее лидер республиканцев Митч Макконнелл пообещал не препятствовать тому, чтобы демократы временно — всего на два месяца — утвердили госдолг на сумму, достаточную для покрытия текущих расходов. При этом республиканцы настаивают на том, чтобы потолок был именно поднят. По сведениям издания «Хилл», демократы согласились принять это предложение, а лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в скором времени должен официально объявить об этом решении.
2021-10-07T03:05:42+03:00
2021-10-07T03:05:46+03:00
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03:05, 07 октября 2021
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