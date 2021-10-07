Полицейские США задержали ученика, утроившего стрельбу в техасской школе.

Как передает телеканал NBC со ссылкой на полицию Арлингтона, скрывшийся с места происшествия подозреваемый взят под стражу. Им оказался 18-летний афроамериканец. По словам очевидцев, он достал пистолет и открыл огонь — в результате пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали.