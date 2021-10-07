Полицейские США задержали ученика, утроившего стрельбу в техасской школе.

Как передает телеканал NBC со ссылкой на полицию Арлингтона, скрывшийся с места происшествия подозреваемый взят под стражу. Им оказался 18-летний афроамериканец. По словам очевидцев, он достал пистолет и открыл огонь — в результате пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали.
2021-10-07T02:17:40+03:00
2021-10-07T02:17:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915556-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:17, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…