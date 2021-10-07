Сергей Шойгу наказал военных, направивших почетный караул на венчание потомка царской семьи.

Как рассказал источник ТАСС, в Минобороны проведено служебное разбирательство, в результате которого к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица Западного военного округа. Венчание одного из потомков Романовых — великого князя Георгия — и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини прошло 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.
2021-10-07T02:15:36+03:00
2021-10-07T02:15:40+03:00
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02:15, 07 октября 2021
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