Сергей Шойгу наказал военных, направивших почетный караул на венчание потомка царской семьи.

Как рассказал источник ТАСС, в Минобороны проведено служебное разбирательство, в результате которого к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица Западного военного округа. Венчание одного из потомков Романовых — великого князя Георгия — и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини прошло 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.