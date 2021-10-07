ФАС не разрешила компании «Авито» приобрести сервис ЦИАН.

Как пояснили в пресс-службе антимонопольного регулятора, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке. В ведомстве посчитали, что объединение «Авито» и ЦИАН повлечет образование доминирующего субъекта на рынке и увеличит вероятность повышения цен на услуги сетевых досок объявлений. По оценкам издания Forbes, если бы сделка была одобрена, доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости увеличилась с 40 до 62%.
2021-10-07T02:13:59+03:00
2021-10-07T02:14:03+03:00
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02:13, 07 октября 2021
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