ФАС не разрешила компании «Авито» приобрести сервис ЦИАН.

Как пояснили в пресс-службе антимонопольного регулятора, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке. В ведомстве посчитали, что объединение «Авито» и ЦИАН повлечет образование доминирующего субъекта на рынке и увеличит вероятность повышения цен на услуги сетевых досок объявлений. По оценкам издания Forbes, если бы сделка была одобрена, доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости увеличилась с 40 до 62%.