«Солдатские матери Санкт-Петербурга» больше не будут помогать военнослужащим.

В обращении правозащитной организации говорится, что поводом стал новый приказ ФСБ с перечислением сведения, за сбор и распространение которых можно попасть в реестр «иностранных агентов» и даже понести уголовную ответственность. Впрочем, глава организации Оксана Парамонова пообещала, что «Солдатские матери Санкт-Петербурга» продолжат оказывать консультационную помощь в конкретных случаях.
2021-10-07T02:11:58+03:00
2021-10-07T02:12:02+03:00
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02:11, 07 октября 2021
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