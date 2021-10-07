«Солдатские матери Санкт-Петербурга» больше не будут помогать военнослужащим.

В обращении правозащитной организации говорится, что поводом стал новый приказ ФСБ с перечислением сведения, за сбор и распространение которых можно попасть в реестр «иностранных агентов» и даже понести уголовную ответственность. Впрочем, глава организации Оксана Парамонова пообещала, что «Солдатские матери Санкт-Петербурга» продолжат оказывать консультационную помощь в конкретных случаях.