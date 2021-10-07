Суд в США согласился принять от Олега Тинькова полмиллиона долл.в рамках дела о налоговых нарушениях.

Ранее российский предприниматель и Минюст США заключили мировое соглашение, по которому Тинькова обязали выплатить штраф. Власти считают, что он подал неверную налоговую декларацию, занизив в ней свой доход.
2021-10-07T02:10:06+03:00
2021-10-07T02:10:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 07 октября 2021
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