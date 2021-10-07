В БД не смогли уточнить график двусторонних встреч Джо Байдена на саммите G20 в Италии.

Представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что работа по этому вопросу продолжается ежедневно. Таким образом она ответила на вопрос, возможна ли на саммите встреча президента США с Владимиром Путиным. Встреча G20 на высшем уровне запланирована на конец октября.