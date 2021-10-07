Россия категорически отвергает обвинения Запада в применении ОВ «Новичок».

Об этом на заседании профильного комитета Генассамблеи ООН заявил представитель департамента по вопросам нераспространения МИД РФ Константин Воронцов. По его словам, цель подобных заявлений — давление на Москву. О причастности России к применению веществ нервно-паралитического действия заявляли представители Великобритании, США, Польши и Эстонии. Дела Скрипалей и Навального представитель российского МИДа назвал звеньями одной цепи и пропагандистской кампанией. Также, по его словам, ОЗХО отказалась взаимодействовать с Россией по «делу Навального»
2021-10-07T02:07:02+03:00
2021-10-07T02:07:06+03:00
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02:07, 07 октября 2021
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