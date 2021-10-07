В Сиракузах на Сицилии начались съемки новой части киносаги об Индиане Джонсе.

Как сообщило агентство АНСА, действие нового, пятого по счету фильма о похождениях авантюриста археолога будет разворачиваться в центре древнегреческой и древнеримской истории. Выход картины с Харрисоном Фордом в главной роли запланирован на июнь 2022 года. Первая серия вышла на экраны еще в 1981 году.
2021-10-07T01:19:36+03:00
2021-10-07T01:19:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:19, 07 октября 2021
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