ООН затребовала у Эфиопии доказательства правонарушений выдворенных из страны своих сотрудников.

Как сообщил Генсек ООН Антониу Гутерриш, если эти документы будут предоставлены, ООН немедленно начнет соответствующее расследование. Речь идет о семи сотрудниках ООН, которых власти Эфиопии выслали в конце сентября, обвинив во вмешательстве во внутренние дела страны. Среди них представители Детского фонда ООН, Управления верховного комиссариата по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов.