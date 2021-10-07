ООН затребовала у Эфиопии доказательства правонарушений выдворенных из страны своих сотрудников.

Как сообщил Генсек ООН Антониу Гутерриш, если эти документы будут предоставлены, ООН немедленно начнет соответствующее расследование. Речь идет о семи сотрудниках ООН, которых власти Эфиопии выслали в конце сентября, обвинив во вмешательстве во внутренние дела страны. Среди них представители Детского фонда ООН, Управления верховного комиссариата по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов.
2021-10-07T01:16:47+03:00
2021-10-07T01:16:51+03:00
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01:16, 07 октября 2021
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