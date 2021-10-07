Американский Сенат отложил голосование по госдолгу из-за позиции республиканцев.

Как сообщает Reuters, представители Республиканской партии предложили альтернативный план — профинансировать в необходимых объемах расходы правительства до декабря, а до этого принять компромиссное решение по потолку долга. Ранее президент Байден в очередной раз призвал республиканскую оппозицию прекратить, как он выразился, «играть в русскую рулетку» с американской экономикой и позволить сенату проголосовать за повышение лимита госдолга во избежание дефолта.
2021-10-07T01:14:56+03:00
2021-10-07T01:15:00+03:00
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01:14, 07 октября 2021
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