Американский Сенат отложил голосование по госдолгу из-за позиции республиканцев.

Как сообщает Reuters, представители Республиканской партии предложили альтернативный план — профинансировать в необходимых объемах расходы правительства до декабря, а до этого принять компромиссное решение по потолку долга. Ранее президент Байден в очередной раз призвал республиканскую оппозицию прекратить, как он выразился, «играть в русскую рулетку» с американской экономикой и позволить сенату проголосовать за повышение лимита госдолга во избежание дефолта.