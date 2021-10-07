В НАТО решили выслать восемь сотрудников российской миссии.

Альянс заподозрил дипломатов в работе на российскую разведку. Таким образом, состав постпредства России НАТО сократится наполовину: из 20 человек останутся десять. В НАТО также решили упразднить должности еще двоих дипломатов российской миссии. Как заявил Ъ замглавы МИД России Александр Грушко, страны НАТО, сократив размер российского постпредства, не обошлись «без жупела российской угрозы» после Афганистана.