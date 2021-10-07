В НАТО решили выслать восемь сотрудников российской миссии.

Альянс заподозрил дипломатов в работе на российскую разведку. Таким образом, состав постпредства России НАТО сократится наполовину: из 20 человек останутся десять. В НАТО также решили упразднить должности еще двоих дипломатов российской миссии. Как заявил Ъ замглавы МИД России Александр Грушко, страны НАТО, сократив размер российского постпредства, не обошлись «без жупела российской угрозы» после Афганистана.
2021-10-07T01:13:39+03:00
2021-10-07T01:13:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 07 октября 2021
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