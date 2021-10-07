Видео с пытками заключенных в с системе ФСИН повлекло кадровые решения.

Директор ведомства Александр Калашников уволил начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко. Должностей также лишились трое сотрудников регионального управления. Всех троих уволили «по отрицательным мотивам». Ведомство также сообщило, что в конце сентября было подготовлено представление на освобождение от занимаемой должности начальника Саратовского управления ФСИН полковника Алексея Федотова. Впрочем, по сведениям ИФ, Федотов сам подал раппорт об увольнении. Ранее сообщалось, что в Саратовской области расследуется в общей сложности семь уголовных дел об издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице ФСИН.